Первым инвестором в Кумертау станет завод по производству растительного масла

Новый статус «башкирского офшора» позволяет инвесторам здесь получить налоговые льготы сразу после регистрации в качестве инвестора.

Одним из первых среди них стало предприятие по производству растительного масла. Компания «Элеватор» намерена построить завод маслоэкстракционного завода в селе Маячный, входящий в городской округ Кумертау.

Объем инвестиций составляет 6 млрд рублей. Новое предприятие предоставит жителям города 520 новых рабочих мест со средним заработком в 23 тысячи рублей.

Заявка от компании уже одобрена рабочей группой и направлена для дальнейшего рассмотрения в минэкономразвития РБ. Если и там одобрят, инвестора в качестве резидента ТОР зарегистрируют в минэкономразвития РФ.

Работать на ТОР так же желают предприятия по пошиву одежды, производству кирпича, производству сельхозтехники и работающие в области общепита.

Статус ТОР будет действовать в течении 10 лет. Резиденты обязуются в течение первого года создать не менее 20 новых рабочих мест и инвестировать не менее пяти миллионов рублей. Взамен государство обнуляет ставки налога на землю и на имущество, снижает с 20 до 5−12% налог на прибыль и с 30 до 7,6% страховые взносы в социальные фонды.