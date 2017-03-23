Первым инвестором в Кумертау станет завод по производству растительного масла
В городе Кумертау, получивший статус территории опережающего развития (ТОР) начали рассматривать первые заявки от юридических лиц, желающих там работать, сообщает РБК.
В городе Кумертау, получивший статус территории опережающего развития (ТОР) начали рассматривать первые заявки от юридических лиц, желающих там работать, сообщает РБК.
Новый статус «башкирского офшора» позволяет инвесторам здесь получить налоговые льготы сразу после регистрации в качестве инвестора.
Одним из первых среди них стало предприятие по производству растительного масла. Компания «Элеватор» намерена построить завод маслоэкстракционного завода в селе Маячный, входящий в городской округ Кумертау.
Объем инвестиций составляет 6 млрд рублей. Новое предприятие предоставит жителям города 520 новых рабочих мест со средним заработком в 23 тысячи рублей.
Заявка от компании уже одобрена рабочей группой и направлена для дальнейшего рассмотрения в минэкономразвития РБ. Если и там одобрят, инвестора в качестве резидента ТОР зарегистрируют в минэкономразвития РФ.
Работать на ТОР так же желают предприятия по пошиву одежды, производству кирпича, производству сельхозтехники и работающие в области общепита.
Статус ТОР будет действовать в течении 10 лет. Резиденты обязуются в течение первого года создать не менее 20 новых рабочих мест и инвестировать не менее пяти миллионов рублей. Взамен государство обнуляет ставки налога на землю и на имущество, снижает с 20 до 5−12% налог на прибыль и с 30 до 7,6% страховые взносы в социальные фонды.