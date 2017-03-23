Подрядчик капремонта моста в центре Волгограда попал в черный список

С просьбой внести фирму в черный список в региональное управление Федеральной антимонопольной службы обратилось муниципальное учреждение «Коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания» (МУ «Комдорстрой»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства 23 марта.

Поводом для таких мер стали неисполненные обязательства по контракту со стороны ООО «Аваль-Строй» и срыв сроков выполнения работ.

Право на заключение муниципального контракта на сумму более 294 млн рублей фирма получила по итогам электронного аукциона. Контракт с МУ «Комдорстрой» был заключен в 2015 году. Объект, согласно документации, должен быть завершен к 1 декабря 2016 года. Однако к обозначенной дате строители полностью работы не выполнили.

Разбирательство по делу состоялось 22 марта. Проанализировав документы, Волгоградское УФАС установило, что в ходе исполнения контракта подрядчик допускал нарушения неоднократно. Работы по ремонту путепровода до сих пор (почти четыре месяца спустя после даты, обозначенной в условия договора) не завершены. В результате заказчик не может ввести путепровод в эксплуатацию.

Сами же представители ООО «Аваль-Строй» на рассмотрение обращения МУ «Комдорстрой» не явились, а также не представили «надлежащих пояснений, возражений и иных документов».

В итоге ФАС было принято решение о включении сведений об ООО «Аваль-Строй», зарегистрированного по улице Донецкая, д. 14, ком.3 в Волгограде, в реестр недобросовестных поставщиков.