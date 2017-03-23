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15:01 (мск), источник: Мослента

Первый список пятиэтажек новой программы сноса появится осенью

Глава Стройкомплекса Москвы назвал уже выложенные в интернет перечни домов «домыслами».

Источник: РИА "Новости"

Список московских пятиэтажек, которые первыми попадут в новую программу реновации, планируется подготовить к осени. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью газете «Коммерсантъ».

«Список только готовится, никакой конкретики пока нет», — сказал чиновник и добавил, что программа начнется во всех округах Москвы.

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Всего, по его словам, в новую программу реновации попадет около восьми тысяч домов. Первый этап будет финансироваться из бюджета Москвы, на эти цели запланировано выделить 300 миллиардов рублей — по 100 миллиардов на один год.

Хуснуллин также объяснил появление в интернете перечней домов, которые будут снесены в столице в ближайшие годы, и назвал их «домыслами». «Поскольку мы изначально заявили о хрущевках, то есть о домах, построенных в определенные годы, то заинтересованным сторонам составить подобные списки и распространять их теперь для своих целей было не так уж сложно», — уточнил он.

По мнению чиновника, законопроект о новой программе реновации, который был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 марта, может быть принят в окончательном чтении до конца весенней сессии.

«Соответственно, со стороны московского правительства будут приняты подзаконные акты, позволяющие ускорить процесс реновации жилого фонда», — подчеркнул Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса Москвы затруднился уточнить объемы строительства новых домов для жильцов расселенных «хрущевок», пояснив, что это будет зависеть от каждого квартала.

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