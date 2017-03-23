Появятся прямые авиарейсы из Набережных Челнов в Пермь

С 27 марта авиакомпания «Комиавиатранс» начнет выполнять рейсы из аэропорта Набережных Челнов «Бегишево» в Пермь. Об этом сообщают «Челнинские известия».



Перелеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Перми запланирован на 16:30 — прибытие в Бегишево в 16:00. Вылет из Бегишево в 20:10 — прибытие в Пермь в 23:40. Стоимость билетов от 5500 рублей.



Для выполнения рейсов будет задействован самолет L-410 вместимостью до 19-ти пассажиров.