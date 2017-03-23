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10:27 (мск), источник: Новости Перми

Появятся прямые авиарейсы из Набережных Челнов в Пермь

Полеты из аэропорта «Бегишево» в «Большое Савино» будут выполняться три раза в неделю. Первый рейс состоится уже в конце марта.

С 27 марта авиакомпания «Комиавиатранс» начнет выполнять рейсы из аэропорта Набережных Челнов «Бегишево» в Пермь. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Перелеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Перми запланирован на 16:30 — прибытие в Бегишево в 16:00. Вылет из Бегишево в 20:10 — прибытие в Пермь в 23:40. Стоимость билетов от 5500 рублей.

Для выполнения рейсов будет задействован самолет L-410 вместимостью до 19-ти пассажиров.

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