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10:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Индустриальный парк создадут в ТОР «Комсомольск»

В ТОР «Комсомольск» на земельном участке площадью 12,3 гектара будет создан индустриальный парк.

Источник: Reuters

Соответствующее соглашение подписали Корпорация развития Дальнего Востока и новый резидент ТОР компания «Индустриальный парк “Парус”».

Объем вложений в проект составит 175 млн рублей. Инвесторы планируют создать кластер со специализацией в направлении авиа- и судостроения, производства продукции для нефтедобычи, а также энергоэффективных устройств и оборудования.

На первом этапе построят производственные цеха общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. Работы проведут в 2017—2018 годах. Второй этап проекта будет завершен до 2026 года. Цеха увеличат в десять раз, их площадь составит 50 тысяч квадратных метров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока.

«Создание индустриального парка предполагает приток бизнес-проектов в Хабаровский край и обеспечение условий для размещения производств российских и международных компаний. Проект призван повысить конкурентоспособность производственных и логистических возможностей региона. Мы рассчитываем, что порядка 10 резидентов запустят свои производства на площадке до 2026 года», — рассказал генеральный директор ООО «Индустриальный парк “Парус”» Денис Грось.

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