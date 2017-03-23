Индустриальный парк создадут в ТОР «Комсомольск»

Соответствующее соглашение подписали Корпорация развития Дальнего Востока и новый резидент ТОР компания «Индустриальный парк “Парус”».

Объем вложений в проект составит 175 млн рублей. Инвесторы планируют создать кластер со специализацией в направлении авиа- и судостроения, производства продукции для нефтедобычи, а также энергоэффективных устройств и оборудования.

На первом этапе построят производственные цеха общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. Работы проведут в 2017—2018 годах. Второй этап проекта будет завершен до 2026 года. Цеха увеличат в десять раз, их площадь составит 50 тысяч квадратных метров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока.