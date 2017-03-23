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10:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Свердловская пригородная компания» сокращает сотрудников

В связи с оптимизацией.

Сотрудники «Свердловской пригородной компании» получили уведомления о сокращении.

Как пояснили «Уралинформбюро» в СПК, массовых увольнений не будет — на предприятии проходит плановая оптимизация. «Это связано с приведением штатного расписания в соответствие с утвержденными бюджетными показаниями», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Там отметили, что сотрудников уже ознакомили со списком имеющихся вакансий — с ними могут заключить новые трудовые договоры. В компании уверены, что такой возможностью воспользуется большинство сокращенных.

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