Власть помогает советами: дольщикам Прикамья предложили создать кооператив

В Перми дольщикам, ждущим свое жилье в Первом Пермском микрорайоне, предложено создать жилищно-строительный кооператив и достраивать дома самим. Как отметил на встрече с журналистами врио губернатора Пермского края Максим Решетников, краевые власти помогут с льготным кредитованием, особая категория граждан может получить часть денег из бюджета.

Решетников назвал ситуацию со строительством домов в Первом Пермском микрорайоне крайне запущенной. «Там явное мошенничество. У застройщика директора нет, бухгалтера нет. Все активы выведены. 287 квартир проданы людям по договорам долевого участия, 220 квартир находятся у компании, которая тоже в процедуре банкротства, и они обременены залогом банка (ООО КБ “БФГ-Кредит”), который тоже в процедуре банкротства», — сказал врио главы Прикамья.

Но представитель обманутых дольщиков Наталья Трушникова заявляет, что предложенный вариант выхода из ситуации не устраивает людей. Им все равно, при каком губернаторе возникла проблема, контроль за федеральными землями должен вестись при любой власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта обманутые дольщики провели сразу три акции протеста с целью привлечь внимание врио губернатора края к проблеме.

Добавим, компания «СтройКамИнвест» в 2012 году выиграла торги на право пятилетней аренды земли в Лобаново. Планировалось, что первая очередь малоэтажных домов будет сдана в эксплуатацию в 2015 году. Сроки сдвигались. Впоследствии компания подала иск в арбитражный суд о банкротстве.