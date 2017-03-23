Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
16Неслабый пол
10:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Власть помогает советами: дольщикам Прикамья предложили создать кооператив

Из-за банкротства застройщика краевые власти отказались от привлечения инвестора к достройке Первого Пермского микрорайона. Врио губернатора Прикамья назвал ситуацию в сфере долевого строительства крайне запущенной и предложил дольщикам создать кооператив.

В Перми дольщикам, ждущим свое жилье в Первом Пермском микрорайоне, предложено создать жилищно-строительный кооператив и достраивать дома самим. Как отметил на встрече с журналистами врио губернатора Пермского края Максим Решетников, краевые власти помогут с льготным кредитованием, особая категория граждан может получить часть денег из бюджета.

Решетников назвал ситуацию со строительством домов в Первом Пермском микрорайоне крайне запущенной. «Там явное мошенничество. У застройщика директора нет, бухгалтера нет. Все активы выведены. 287 квартир проданы людям по договорам долевого участия, 220 квартир находятся у компании, которая тоже в процедуре банкротства, и они обременены залогом банка (ООО КБ “БФГ-Кредит”), который тоже в процедуре банкротства», — сказал врио главы Прикамья.

Но представитель обманутых дольщиков Наталья Трушникова заявляет, что предложенный вариант выхода из ситуации не устраивает людей. Им все равно, при каком губернаторе возникла проблема, контроль за федеральными землями должен вестись при любой власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта обманутые дольщики провели сразу три акции протеста с целью привлечь внимание врио губернатора края к проблеме.

Добавим, компания «СтройКамИнвест» в 2012 году выиграла торги на право пятилетней аренды земли в Лобаново. Планировалось, что первая очередь малоэтажных домов будет сдана в эксплуатацию в 2015 году. Сроки сдвигались. Впоследствии компания подала иск в арбитражный суд о банкротстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский Север и Гринпис: война
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
CNN обвинил команду Трампа в координации с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь