Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
В моду вошли широкие брюки (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
16Неслабый пол
10:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В пяти районах Уфы на следующей неделе отключат воду — «Уфаводоканал»

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды на следующей неделе в пяти районах башкирской столицы из-за проведения ремонтных работ.

Источник: Reuters

28 марта в Кировском районе с 10 до 22 часов будет отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Коммунистическая, 107/109, 111, 111/4,113/2, 113/3,113/4, 116, 117,117/1,117 г, 117б, 128; 113/5, 113/8, 113а, 115, 116/1, 117/1, 117 г, 118, 118/1, 118а, 122, 122/1,124,126,128, 128/3, 128/4, 132, 132а, 134, 134а, 136, 138, 138а, 120/1, 120/2, 120/3, 122/1; ул. Новомостовая, 28а; ул. Мингажева, 29.

В Калининском районе в этот же день с 10 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение будет недоступно на ул. Б. Хмельницкого, 6, 10, 14, 18; ул. Уссурийская, 27, 30, 31, 32, 34; ул. Интернациональная, 179/3, 181/2, 181/3; ул. Вострецова, 14/1; ул. Суворова, 10, 16, 16а; ул. Орджоникидзе, 28; ул. Вологодская, 22/2; ул. Интернациональная, 181/4; ул. Б. Хмельницкого, 2.

В Орджоникидзевском районе 28 марта с 10 до 18 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Российская, 19, 21.

В Советском районе 28 марта с 10 до 20 часов без холодной воды останутся жильцы домов № 40/1,40/2,38/1,38/2,38/3,36/2 по ул. Р. Зорге.

29 марта в Калининском районе с 10 до 18 часов горячая и холодная вода будет отключена на ул. Первомайская, 35.

В Орджоникидзевском районе в этот же день с 10 до 18 часов без холодного водоснабжения останутся на ул. Ш. Руставели, 24, 26, 26/4.

30 марта запланировано несколько отключений воды.

В Калининском районе с 10 до 18 часов холодное водоснабжение будет отключено на ул. Б. Хмельницкого, 57/1; ул. Вологодская, 34/1, 38.

В Кировском районе с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Кавказская, 6/3, 6/3а, 6/4, 6/5, 6/6, 6/8, 8/3, 8/4, 8/5.

В Октябрьском районе, с 10 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение будет недоступно на ул. Бикбая, 11, 13.

В этом же районе Уфы 30 марта с 10.30 до 20.30 отключат подачу холодной воды на ул. Р. Зорге, 62а, 63, 63/1, 63/3, 69/2, 69/3.

В Орджоникидзевском районе 30 марта с 10 до 18 часов запланировано отключение холодной воды на ул. Архитектурная, 5.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Погранслужба Украины усилила охрану границы с Россией
CNN обвинил команду Трампа в координации с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь