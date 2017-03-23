Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик заявил: «Сегодня мэрия города Новосибирска поручила предпринять все усилия, чтобы мы к 22 апреля открыли движение по всем полосам на улице Большевистской. Сейчас движение сужено на две полосы. По существующему трафику улица Большевистская работает на пределе своих возможностей».

Разлом дороги на улице Большевистской должны устранить к 22 апреля, об этом рассказал эксперт в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

Чуть ранее глава ГУ МЧС по Новосибирской области также рассказывал: на ежедневном контроле находится ситуация с разрушением автодорожного полотна на улице Большевистской. На сегодняшний день там проводится укрепление опорной стенки котлована. Половина подпорок, 16 из 33-х, выставлены, выполнен дренаж. Осуществляется мониторинг.

И.о. начальника инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Владимир Белобородов также предположил, что застройщик комплекса может получить штрафы: Нами сейчас снова осуществляется административное производство по факту нарушений, выявленных вновь после проверки, согласованной с органами прокуратуры. Выписали новое предписание и согласно нему компания может получить штраф в 300 тысяч рублей.

Также эксперты пресс-центра ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской» подчеркнули, что застройщик за свой счет восстановит дорожное полотно.

Ранее прокуратура начала проверку из-за трещины на улице Большевистской. Ожидается, что она будет завершена к концу текущей недели. Представители госстройнадзора, в свою очередь, подали в суд на застройщика многофункционального комплекса.

Подробности о причинах возникновения крупной трещины и экспертное мнение смотрите в материалах «Вестей».