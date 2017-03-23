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10:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Разлом дороги на улице Большевистской должны устранить к 22 апреля

Напомним, областная инспекция Госстройнадзора ранее подала в суд на генподрядчика строительства многофункционального комплекса «Снежная миля», прокуратура проводит проверку компании.

Разлом дороги на улице Большевистской должны устранить к 22 апреля, об этом рассказал эксперт в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик заявил: «Сегодня мэрия города Новосибирска поручила предпринять все усилия, чтобы мы к 22 апреля открыли движение по всем полосам на улице Большевистской. Сейчас движение сужено на две полосы. По существующему трафику улица Большевистская работает на пределе своих возможностей».

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Чуть ранее глава ГУ МЧС по Новосибирской области также рассказывал: на ежедневном контроле находится ситуация с разрушением автодорожного полотна на улице Большевистской. На сегодняшний день там проводится укрепление опорной стенки котлована. Половина подпорок, 16 из 33-х, выставлены, выполнен дренаж. Осуществляется мониторинг.

И.о. начальника инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Владимир Белобородов также предположил, что застройщик комплекса может получить штрафы: Нами сейчас снова осуществляется административное производство по факту нарушений, выявленных вновь после проверки, согласованной с органами прокуратуры. Выписали новое предписание и согласно нему компания может получить штраф в 300 тысяч рублей.

Также эксперты пресс-центра ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской» подчеркнули, что застройщик за свой счет восстановит дорожное полотно.

Ранее прокуратура начала проверку из-за трещины на улице Большевистской. Ожидается, что она будет завершена к концу текущей недели. Представители госстройнадзора, в свою очередь, подали в суд на застройщика многофункционального комплекса.

Подробности о причинах возникновения крупной трещины и экспертное мнение смотрите в материалах «Вестей».

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