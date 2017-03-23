Разлом дороги на улице Большевистской должны устранить к 22 апреля
Напомним, областная инспекция Госстройнадзора ранее подала в суд на генподрядчика строительства многофункционального комплекса «Снежная миля», прокуратура проводит проверку компании.
Напомним, областная инспекция Госстройнадзора ранее подала в суд на генподрядчика строительства многофункционального комплекса «Снежная миля», прокуратура проводит проверку компании.
Разлом дороги на улице Большевистской должны устранить к 22 апреля, об этом рассказал эксперт в
Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик заявил: «Сегодня мэрия города Новосибирска поручила предпринять все усилия, чтобы мы к 22 апреля открыли движение по всем полосам на улице Большевистской. Сейчас движение сужено на две полосы. По существующему трафику улица Большевистская работает на пределе своих возможностей».
Чуть ранее глава ГУ МЧС по Новосибирской области также рассказывал: на ежедневном контроле находится ситуация с разрушением автодорожного полотна на улице Большевистской. На сегодняшний день там проводится укрепление опорной стенки котлована. Половина подпорок, 16 из 33-х, выставлены, выполнен дренаж. Осуществляется мониторинг.
И.о. начальника инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Владимир Белобородов также предположил, что застройщик комплекса может получить штрафы: Нами сейчас снова осуществляется административное производство по факту нарушений, выявленных вновь после проверки, согласованной с органами прокуратуры. Выписали новое предписание и согласно нему компания может получить штраф в 300 тысяч рублей.
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