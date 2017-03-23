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10:32 (мск), источник: "Российская газета"

Турецкая авиакомпания отменила рейсы Новосибирск — Стамбул

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines в одностороннем порядке с 24 марта отменяет прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе аэропорта Толмачево, теперь здесь ищут компанию, которая сможет занять эту нишу.

Направление было особенно популярным несколько лет назад, однако и с начала этого года пассажиропоток только возрастает. В феврале он увеличился на 36 процентов по сравнению к аналогичному периоду прошлого года, а за неполных три недели марта — на 27,1 процента. Несмотря на это, турецкая авиакомпания уведомила аэропорт, что полеты в Стамбул будут прекращены.

Теперь руководство воздушной гавани вынуждено срочно искать нового партнера. Сохранение рейса из Новосибирска в крупнейший город Турции позволит предоставлять пассажирам аэропорта больше возможностей для планирования и организации полетов по популярным, а также уникальным зарубежным направлениям, считают в Толмачево. Сейчас остаются доступными альтернативные стыковки на международных направлениях благодаря прямым рейсам в Европу базового перевозчика аэропорта авиакомпании S7 Airlines.

— Мы надеемся, что наши партнеры используют открывающиеся возможности для развития. В том числе, возможно, и в части маршрутной сети. Рост пассажиропотока в нашем аэропорту — объективная реальность, и заработать на этом смогут авиакомпании с лучшими решениями на востребованных маршрутах, — убежден генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

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