Зарплаты чиновников в Ростовской области выросли на 16,6%

Это на 7 тыс. руб. больше, чем средняя зарплата сотрудников организаций в регионе.



Ростовская область находится на третьем месте в ЮФО по размерам зарплат государственных служащих. На второй строчке рейтинга республика Крым, где средняя зарплата чиновников составляет около 38 тыс. руб. Первое место в списке занимает Севастополь, там государственные служащие в среднем получают 41,4 тыс. руб. в месяц.

Самые высокая зарплата в России у чукотских чиновников, согласно исследованию, их средняя зарплата составила 91 тыс. руб.