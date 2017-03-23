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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Зарплаты чиновников в Ростовской области выросли на 16,6%

Согласно подсчетам Росстата, средняя зарплата чиновников в Ростовской области в 2016 году выросла на 16,6% и составила 37,3 тыс. руб.

Это на 7 тыс. руб. больше, чем средняя зарплата сотрудников организаций в регионе.

Ростовская область находится на третьем месте в ЮФО по размерам зарплат государственных служащих. На второй строчке рейтинга республика Крым, где средняя зарплата чиновников составляет около 38 тыс. руб. Первое место в списке занимает Севастополь, там государственные служащие в среднем получают 41,4 тыс. руб. в месяц.

Самые высокая зарплата в России у чукотских чиновников, согласно исследованию, их средняя зарплата составила 91 тыс. руб.

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