Почти 1 млрд требуется на установку видеокамер на южноуральских дорогах в 2017 году
Министерство общественной безопасности хочет установить более 150 дополнительных постов видеонаблюдения.
Министерство общественной безопасности хочет установить более 150 дополнительных постов видеонаблюдения.
Министерство общественной безопасности намерено установить более 150 дополнительных постов видеонаблюдения в Челябинской области — для этого необходим почти 1 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В 2016 году на финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области» из областного бюджета было направлено 297 млн рублей, в 2017 году запланировано 517 млн.
По итогам реализации подпрограммы в минувшем году на 10,4% снизилось число ДТП, число пострадавших уменьшилось на 7,3%, погибших — на 28,6%, в том числе детей — на 42,8%. Отметим, что в местах установки камер число аварий упало на 54%.
В 2016 году за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных камерами видеонаблюдения, вынесено 1 млн 113 тыс 349 постановлений об административных правонарушениях на 904 млн рублей (654 млн рублей в 2015 году). Взыскано штрафов на 521 млн рублей (рост — 32%).
Как рассказал заместитель министра общественной безопасности Владимир Гусак, в 2017 году планируется просить 1 млрд рублей на установку 155 постов видеонаблюдения на аварийных участках региона (из них 47 — для охраны общественного порядка).