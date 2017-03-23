Правительство Севастополя обещает увеличить зарплаты в два раза
Ждать «недолго».
Ждать «недолго».
Об этом в ходе обсуждения промышленного блока «Стратегии
Заработная плата в Севастополе в сопоставимых показателях увеличится до 42 тысяч к 2024 году и 63 тысяч рублей к 2030 году — рост в 1,5 раза в реальном выражении по отношению к базовому году, — отметил зам.губернатора.
Также, по словам Пономарева, в два раза должна возрасти доступность жилья в городе.
От редакции. Все эти теории звучат замечательно. И в диалог с «теоретиками» и «мечтателями» можно вступить, и об инфляции порассуждать, и размерах зарплат в различных отраслях, и экономических перспективах Севастополя, и даже о реальной и скрытой безработице, а также «черной» и «серой» зарплатах… Но вступать в полемику бессмысленно. Оптимизм нынешнего правительства Севастополя как непонятен, так и неистребим. Поэтому прислушаемся лучше к классику: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе». До 2030 года осталось «каких-то» 13 лет.