Правительство Севастополя обещает увеличить зарплаты в два раза

Об этом в ходе обсуждения промышленного блока «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года» заявил заместитель губернатора города Илья Пономарев. Ожидаемые результаты реализации стратегии: в первую очередь это рост валового регионального продукта (РВП) в Севастополе в 2,6 раза в сопоставимых ценах, а в промышленности в 7,8 раз к 2030 году по сравнению с 2015 годом. С учетом роста численности населения производительность труда ВРП на одного занятого в экономике возрастет в два раза. Доля производительной части ВРП возрастет с 5% в 2015 году до 14% в 2024 году, до 16% к 2030 году. Это позволит снизить долю трансфертов из федеральных бюджетов в доходах города вдвое — до 30−33% против 61% в 2015 году, — сказал И. Пономарев. Он уверен, что реализация стратегии скажется и на доходах горожан.

Заработная плата в Севастополе в сопоставимых показателях увеличится до 42 тысяч к 2024 году и 63 тысяч рублей к 2030 году — рост в 1,5 раза в реальном выражении по отношению к базовому году, — отметил зам.губернатора.

Также, по словам Пономарева, в два раза должна возрасти доступность жилья в городе.

От редакции. Все эти теории звучат замечательно. И в диалог с «теоретиками» и «мечтателями» можно вступить, и об инфляции порассуждать, и размерах зарплат в различных отраслях, и экономических перспективах Севастополя, и даже о реальной и скрытой безработице, а также «черной» и «серой» зарплатах… Но вступать в полемику бессмысленно. Оптимизм нынешнего правительства Севастополя как непонятен, так и неистребим. Поэтому прислушаемся лучше к классику: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе». До 2030 года осталось «каких-то» 13 лет.