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11:12 (мск), источник: ТАСС

Свердловские власти выделят 26 млн руб. на поддержку малых коренных народов Севера

Средства будут расходоваться в течение девяти лет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят в ближайшие девять лет более 26 млн рублей на поддержку коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В настоящее время в регионе проживают 108 представителей манси, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«Согласно распоряжению о реализации в регионе в 2017—2025 гг. Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в ближайшие девять лет на помощь этим жителям области запланировано более 26 млн рублей. В частности, речь идет о манси в Ивдельском городском округе, где проживают 108 представителей, из них традиционным образом жизни в лесных поселениях — 63 человека», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в 2016 году расходы на их поддержку в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости составили 4,136 млн рублей. Медицинскую помощь представителям манси оказывают три медорганизации, также организован фельдшерско-акушерский пункт или домовые хозяйства, которые обеспечены всем необходимым для оказания первой помощи, ежегодно проводятся медосмотры и вакцинация, дети отдыхают в санаторно-оздоровительных учреждениях региона.

«Учитывая, что основное занятие манси — это охота, рыбалка, пошив национальной обуви, упор в работе по содействию занятости делается на развитие самозанятости, в том числе путем обеспечения транспортными средствами: в 2016 году было выделено четыре снегохода, которые предоставлены в первоочередном порядке многодетным семьям, <…> в 2017 году запланировано приобрести снегоходы и дизельный генератор», — пояснили в департаменте.

С 23 по 25 марта 2017 года в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) пройдет международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Участники форума обсудят вопросы сохранения традиционных отраслей хозяйствования (рыболовство и оленеводство), меры по обеспечению доступа к земельным, лесным и водным биоресурсам, вопросы регулирования деятельности общин коренных малочисленных народов и ответственное природопользование. Итогом форума станет свод рекомендаций и предложений, который будет направлен для рассмотрения в уполномоченные органы власти.

Тема сохранения культурно-исторического наследия Севера станет одной из основных на IV Международном форуме «Арктика — территория диалога», который пройдет 29—30 марта в Архангельске. Форум является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона, он призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития Арктики. Ожидается, что IV форум посетят 1,5 тыс. человек из России и других стран. Генеральным информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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