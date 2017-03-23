Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Организатор «Евровидения» отреагировал на запрет для Самойловой
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Джоли и Питт возобновили общение
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
11:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Промышленность Ростовской области набирает обороты

Индекс промышленного производства в Ростовской области в январе-феврале 2017 года составил 122,7% по отношению к тому же периоду 2016 года.

Рост донской промышленности в начале года обеспечили обрабатывающие производства, прибавив 27,5%. Об этом сообщили ИА REGNUM в Ростовстате 23 марта.

При этом сработали в плюс все сектора промышленности. Так, добыча полезных ископаемых выросла на 19,3%, производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 4,4%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 6,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства на Дону по итогам 2016 года имел положительное значение и составил 112,6% к уровню 2015 года. Основной вклад внесли предприятия обрабатывающих производств. Выпуск продукции в этом секторе увеличен на 13,6%.

Самые высокие темпы роста отмечены в Ростове-на-Дону (121,9%), Волгодонске (114,1%), Донецке (122,8%), Каменске-Шахтинском (124,2%). Из муниципальных районов лидерство у Октябрьского — 197,9% и Зерноградского — 192,8%.

Напомним, в феврале 2017 года на 200 млн рублей был пополнен региональный фонд развития промышленности. Это первый шаг по реализации новой формы поддержки предприятий области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский Север и Гринпис: война
Украина усилила охрану границы с Россией
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Полиция уточнила число погибших в результате теракта в Лондоне
По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь