Промышленность Ростовской области набирает обороты

Рост донской промышленности в начале года обеспечили обрабатывающие производства, прибавив 27,5%. Об этом сообщили ИА REGNUM в Ростовстате 23 марта.

При этом сработали в плюс все сектора промышленности. Так, добыча полезных ископаемых выросла на 19,3%, производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 4,4%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 6,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства на Дону по итогам 2016 года имел положительное значение и составил 112,6% к уровню 2015 года. Основной вклад внесли предприятия обрабатывающих производств. Выпуск продукции в этом секторе увеличен на 13,6%.

Самые высокие темпы роста отмечены в Ростове-на-Дону (121,9%), Волгодонске (114,1%), Донецке (122,8%), Каменске-Шахтинском (124,2%). Из муниципальных районов лидерство у Октябрьского — 197,9% и Зерноградского — 192,8%.

Напомним, в феврале 2017 года на 200 млн рублей был пополнен региональный фонд развития промышленности. Это первый шаг по реализации новой формы поддержки предприятий области.