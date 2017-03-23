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11:14 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области компенсируют ставки по кредитам на капремонт

Ростовская область стала одним из семи регионов, где будет реализован пилотный проект по компенсации ставки по кредитам, выдаваемым владельцам спецсчетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Сидаш.

«ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на капитальный ремонт общего имущества на спецсчете, могут ускорить процесс восстановления своего дома, взяв кредит на капитальный ремонт по льготной процентной ставке. В этом случае собственники будут платить взносы в банк, погашая стоимость уже выполненных работ», — говорится в сообщении пресс-служба правительства региона.

Сейчас правительство РФ принято решение о выделении средств федерального бюджета Фонду содействия реформированию ЖКХ, в том числе на возмещение расходов по уплате процентов по кредиту.

«В этом году мы рассчитываем, что количество домов, которые получат кредит будет гораздо больше, так как государство будет погашать за них проценты в течение пяти лет, а сам кредит они заплатят за счет взносов на капитальный ремонт домов. Думаю, новый инструмент будет популярным», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

Добавим, что всего за время действия программы ТСЖ получили 21 такой кредит и привлекли порядка 28,4 млн рублей кредитных средств.

Напомним, программа капитального ремонта в регионе реализуется с 2014 года. В 2016 году отремонтировано 623 дома. В ближайшие три года в Ростовской области будет капитально отремонтировано более 4,7 тыс. многоквартирных домов, на эти цели будет направлено 11 млрд рублей.

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