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13:31 (мск), источник: "Российская газета"

Ворошиловский мост в Ростове откроют раньше срока

Ворошиловский мост через реку Дон в Ростове будет сдан в сентябре этого года, заявил глава города Виталий Кушнарев.

Изначально сообщалось, что объект введут в эксплуатацию к декабрю. Работы идут с опережением графика, и это дало основание на более оптимистичный прогноз.

Основные работы по реконструкции моста выполнены. До 150 метров расширен центральный пролет — теперь там смогут проходить даже морские суда.

На новом объекте будут установлены лифты-подъемники для пешеходов, появятся новые столбы освещения, перила и барьерные ограждения, водоотводы, декоративные карнизы и шумозащитные экраны на развязке в левобережье. Перед мостом, в районе торговых центров, ведется строительство подземного пешеходного перехода.

Справка «РГ»

Реконструкция Ворошиловского моста началась в 2013 году. Общая стоимость строительно-монтажных работ — 6,3 миллиона рублей. Пропускная способность нового моста составит 85 тысяч автомобилей в сутки против 45 тысяч на старом мосту.

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