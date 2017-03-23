Ворошиловский мост в Ростове откроют раньше срока
Ворошиловский мост через реку Дон в Ростове будет сдан в сентябре этого года, заявил глава города Виталий Кушнарев.
Ворошиловский мост через реку Дон в Ростове будет сдан в сентябре этого года, заявил глава города Виталий Кушнарев.
Изначально сообщалось, что объект введут в эксплуатацию к декабрю. Работы идут с опережением графика, и это дало основание на более оптимистичный прогноз.
Основные работы по реконструкции моста выполнены. До 150 метров расширен центральный пролет — теперь там смогут проходить даже морские суда.
На новом объекте будут установлены
Справка «РГ»
Реконструкция Ворошиловского моста началась в 2013 году. Общая стоимость