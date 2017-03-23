Ворошиловский мост в Ростове откроют раньше срока

Изначально сообщалось, что объект введут в эксплуатацию к декабрю. Работы идут с опережением графика, и это дало основание на более оптимистичный прогноз.

Основные работы по реконструкции моста выполнены. До 150 метров расширен центральный пролет — теперь там смогут проходить даже морские суда.

На новом объекте будут установлены лифты-подъемники для пешеходов, появятся новые столбы освещения, перила и барьерные ограждения, водоотводы, декоративные карнизы и шумозащитные экраны на развязке в левобережье. Перед мостом, в районе торговых центров, ведется строительство подземного пешеходного перехода.

Справка «РГ»