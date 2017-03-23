Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Названа самая счастливая страна в мире
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
В моду вошли широкие брюки (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
11:42 (мск), источник: Sputnik.md

В Приднестровье оценили экспортные возможности сельхозпродукции

Сельхозпроизводители Приднестровья обсудили перспективы развития экспортного потенциала агросектора.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Перспективы роста экспортных поставок из Приднестровья связаны в первую очередь с успехами развития сельского хозяйства региона. Об этом, а также о потенциале развития отрасли в регионе, его экспортных возможностях говорили сельхозпроизводители на конференции, организованной двумя Торгово-промышленными палатами — Приднестровья и Молдо-итальянской.

«Огромными ресурсами мы владеем именно в сфере сельского хозяйства, и она, пожалуй, единственная, в которой основные ресурсы — это местные. У нас есть старые традиции в овощеводстве и садоводстве, селекционные центры, научные кадры, свой собственный потенциал, на который могли бы опереться», — объяснил глава Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин.

Читайте также
В Молдове выставлены на аукцион 11 государственных объектов

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья Ефим Коваль убежден, что сельское хозяйство — это стратегическая отрасль. По его словам, с каждым годом объемы производства возрастают. В 2016 году только зерновых культур продали 536 тысяч тонн, получается, больше тонны зерна на каждого жителя региона.

«Самым большим экспортным потенциалом обладают зерновые и технические культуры, плодоовощная продукция, виноградарство», — считает Коваль.

По словам начальника отдела по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета Аллы Керимовой, более 60% экспорта на данный момент приходится на Украину, хотя в 2016 году эта страна занимала более 70% от всего сельскохозяйственного экспорта. Вторым по объему поставок импортером приднестровской сельхозпродукции является правый берег Днестра (20% по сравнению с 16% в 2016 году). В Россию также наметился экспортный всплеск (с 2% в 2016 году до 6% сейчас). Среди остальных потребителей приднестровской продукции — Болгария, Великобритания, Польша, Румыния.

«Пик экспорта за последние шесть лет пришелся на 2013 год. Но уже не полный первый квартал 2017 года характеризуется такими же объемами в ценовом выражении, как и 12 месяцев 2015 года и почти такими же, как 2012 года», — подчеркнула она.

Как рассказал директор одной из крупных агрохозяйств региона по поставке плодоовощной продукции Виктор Рожко, удачные показатели нынешнего года в РФ связаны в первую очередь с деятельностью его компании.

«То, что все сделали за 2015 год, мы этот объем реализовали за три месяца 2017 года. Я думаю, что нам всем надо собирать сельхозпроизводителей, надо чтобы мы сами друг друга переделали и поменяли менталитет отношения к качеству товара», — уверен предприниматель.

По его словам, прошли времена, когда грузились камазы с помидорами и отправлялись на экспорт в РФ, покупатель стал более требовательный, и рынок предъявляет особые условия к качеству.

«Европа очень разбаловала российский рынок качеством товара и отсрочкой платежа. Ей некуда было его продавать, и они давали россиянам 45 дней на отсрочку платежа. Так что нужно себя настроить и на качество, и на длительность возврата платежа», — подчеркнул он.

Форум был организован в рамках более масштабного проекта «Деловое сотрудничество с целью повышения экспортного потенциала компаний».

«Его цель — создание ассоциаций производителей, в том числе в сельском хозяйстве, для улучшения экспортного потенциала. Для тех, кто создаст первые группы производителей, мы предоставляем бесплатный визит в Италию, где у них будет возможность обмена опытом», — рассказала директор Молдо-итальянской ТПП Кристина Самсон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Извольте откушать: чем полезно вино, как продукт питания
Украина усилила охрану границы с Россией
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Полиция уточнила число погибших в результате теракта в Лондоне
По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь