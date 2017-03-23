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11:28 (мск), источник: ИА REGNUM

«Это издевательство!»: переделать капремонт дома требуют в Хабаровском крае

Власти в Хабаровском крае составляют реестр лучших подрядчиков для капремонтов домов, а жители отдаленных поселков ищут управу на «худших».

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6
фотографий
6
фотографий

В министерстве ЖКХ Хабаровского края проходит отбор подрядчиков для капитальных ремонтов многоквартирных домов в 2017 году, а жители отдаленного поселка Октябрьский-2 в Ванинском районе пытаются заставить нерадивого подрядчика исправить «ужасы» капремонта кровли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Капитального ремонта кровли жители многоквартирного дома по улице 10-й Пятилетки в поселке Октябрьский — 2 ждали не один десяток лет. Ветхая старая и дырявая, как решето, кровля доставляла множество проблем — в период таяния снега, дождей вода заливала не только последние этажи, но и почти все, вплоть до первого. Как результат — сырость, испорченные ремонты и прочие «прелести» жизни.

В сентябре 2016 года жильцы получили радостное известие: капитальный ремонт кровли будет выполнен. Собственники жилья провели общее собрание, согласились с повышением тарифов, утвердили стоимость работ. Региональный оператор — Фонд по капитальным ремонтам Хабаровского края объявил конкурс и назвал подрядчика — хабаровскую строительную компанию «ДальСтройСнаб».

Уже в начале ремонта жильцы, пристально следившие за ходом работ, стали жаловаться на то, что строители работают плохо.

«Нарушались сроки, мы видели, как эти специалисты работают уже в начальной стадии ремонта. Но к нам никто не хотел прислушиваться», — рассказала директор обслуживающей дом УК «Кристалл» Юлия Белоусова.

Наконец строители отрапортовали о завершении работ. Но качество выполненного ремонта не устроило ни самих жильцов, ни управляющую компанию, которой эту «капитально отремонтированную» кровлю предстояло обслуживать.

«Это — не капитальный ремонт! Это издевательство! Это что угодно — но не хорошая работа. А нам обслуживать эту кровлю. И ремонтировать за деньги жильцов! А там уже сегодня все течет! Конденсат с фановых труб течет, в квартирах опять сыро. Все сделано из каких-то заплаток, ограждение на крыше, стоит до него дотронуться, просто падает!», — возмутилась Юлия Белоусова.

«Понимаете, люди у нас живут небогатые, лишних денег ни у кого нет. А после такого “ремонта” вместо радости, у людей одни слезы. Все сделано, извините, на соплях! Шурупы пальцами вытаскиваются! А когда ветер — просто сами падают, вон, сотрудники управляющей компании их внизу, на земле собирают. В 13 и 44 квартирах всю зиму текло. Водостоки сделаны неправильно. В 92 квартире жильцы жалуются, что проходящий рядом с их квартирой водосток вообще почти не закреплен — ветер подует, он гремит так, что спать невозможно! И это еще дождей не было. Когда начнутся дожди — весь дом зальет! Строители после наших жалоб привезли экспертов. Они походили, посмотрели, и написали — “и то не так, и это не так, но эксплуатировать можно”. Ну и как это понимать? Мы, разумеется, акт приемки подписывать отказались», — пожаловалась председатель Совета дома Алла Кубарская.

Жильцы и представители управляющей компании обратились к Региональному оператору — фонду капитальных ремонтов домов в Хабаровском крае. В ответ получили, по выражению жильцов, «отписку», в которой сообщалось, что, коль скоро эксперт утверждает, что капитальный ремонт кровли выполнен в хорошем качестве, то, «Акт дефектов» региональный оператор подписать не может.

«И что прикажете делать? Вы сами посмотрите — тут же дыры одни, все болтается, все еле держится. Мы вместе с управляющей компанией обратились в прокуратуру. Ждем пока ответа, знаем, что прокурор документы запросил», — рассказала Алла Кубарская.

Из министерства ЖКХ Хабаровского края жильцам сообщили, что «капитальный ремонт кровли в их доме завершен».

Сейчас, в ожидании ответа от прокурора, жильцы написали жалобу на имя сопредседателя Хабаровского ОНФ Сергея Мазунина, который пообещал выехать на место и предметно разобраться в ситуации.

Между тем, в региональный список лучших подрядчиков для капитальных ремонтов многоквартирных домов уже вошли 62 производителя строительных и ремонтных услуг.

«Главный критерий отбора — отсутствие нареканий к пакету необходимых документов. Опыт работы и квалификация компании также являются необходимым условием», — сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Судя по всему, жалобы жильцов на некачественный ремонт в расчет не принимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, нарекания на качество капитальных ремонтов многоквартирных домов поступают сегодня практически изо всех регионов России. Между тем, собираемость взносов за капитальный ремонт домов в 2016 выросла и составила 85% против 77% в 2015 году. «Единая Россия» заявила, что будет контролировать качество и прозрачность капремонтов.

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