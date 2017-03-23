В Волгоградской области установят освещение на трассе, ведущей в Волжский

Соответствующий лот появился в среду, 22 марта, на сайте госзакупок. Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области объявил аукцион на установку фонарей на трассе «Волгоград -Краснослободск — Средняя Ахтуба» с начальной ценой контракта в 36 970 320 рублей.

Так, исполнитель должен будет осветить участок трассы от Краснослободска до поселка Колхозная Ахтуба, протяженность которого составляет 7 600 погонных метров. Гарантийный срок службы объекта должен составляет пять лет.

Отметим, что освещение должно будет быть установлено до 30 июня 2017 года.