Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Чай спасает от старческого слабоумия
Кремль ответил на слова о российском следе в убийстве Вороненкова
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают внешность подросшего сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Теща Вороненкова объяснила, почему он заслуживал смерти - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
15:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области установят освещение на трассе, ведущей в Волжский

Трассу на Волжский осветят в Волгоградской области.

Соответствующий лот появился в среду, 22 марта, на сайте госзакупок. Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области объявил аукцион на установку фонарей на трассе «Волгоград -Краснослободск — Средняя Ахтуба» с начальной ценой контракта в 36 970 320 рублей.

Так, исполнитель должен будет осветить участок трассы от Краснослободска до поселка Колхозная Ахтуба, протяженность которого составляет 7 600 погонных метров. Гарантийный срок службы объекта должен составляет пять лет.

Отметим, что освещение должно будет быть установлено до 30 июня 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Какие страны признали Крым частью России?
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп раскритиковал СМИ за репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь