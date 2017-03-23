В Росстате посчитали зарплаты омских чиновников

Так, согласно Росстату, в 2016 году в местных управлениях федеральных министерств работали 4951 человек, их средняя зарплата составляла 36 374 рублей. В органах местного самоуправления — мэрии Омска и городских округах — работали 4561 человек со средней зарплатой 32 398 рублей.

Наибольшую среднюю зарплату Федеральная служба государственной статистики зафиксировала в подразделениях областного правительства — 45 750 рублей. Число сотрудников региональных органов исполнительной власти в 2016 году составило 2192.

По сравнению с 2015 годом зарплата в территориальных органах федеральных ведомств увеличилась на 16,1%, зарплата в органах местного самоуправления — на 0,5%, зарплата у сотрудников региональных органов исполнительной власти — на 1,7%.

Отметим, что средняя зарплата по региону, по данным Омскстата, за 2016 год составила 28 464,6 рублей.