Почти 2 миллиарда рублей выделят на благоустройство кубанских дворов и многоэтажек

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Из федерального, регионального и местного бюджетов будет выделено 1,8 млрд рублей на благоустройство общественных мест. В список муниципалитетов, где пройдут ремонтные работы, вошли Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Армавир, сельские поселения в Абинском, Белореченском, Гулькевичском районах. Всего — 22 муниципалитета Кубани. Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Он подчеркнул, что проект «ЖКХ и городская среда» будет действовать до 2022 года, поэтому все районы Краснодарского края имеют возможность стать его участниками.