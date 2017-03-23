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15:27 (мск), источник: Новая Кубань

Почти 2 миллиарда рублей выделят на благоустройство кубанских дворов и многоэтажек

22 муниципалитета края вошли в национальный проект «ЖКХ и городская среда».

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Из федерального, регионального и местного бюджетов будет выделено 1,8 млрд рублей на благоустройство общественных мест. В список муниципалитетов, где пройдут ремонтные работы, вошли Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Армавир, сельские поселения в Абинском, Белореченском, Гулькевичском районах. Всего — 22 муниципалитета Кубани. Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Он подчеркнул, что проект «ЖКХ и городская среда» будет действовать до 2022 года, поэтому все районы Краснодарского края имеют возможность стать его участниками.

В населенных пунктах планируется отремонтировать подъезды многоквартирных домов, установить или заменить скамейки, организовать уличное освещение дворов. Кроме того, деньги выделяются на оборудование детских и спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, создание зеленых зон, реконструкцию и ремонт тротуаров, сообщает пресс-служба администрации края.

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