Почти 2 миллиарда рублей выделят на благоустройство кубанских дворов и многоэтажек
22 муниципалитета края вошли в национальный проект «ЖКХ и городская среда».
22 муниципалитета края вошли в национальный проект «ЖКХ и городская среда».
Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Из федерального, регионального и местного бюджетов будет выделено 1,8 млрд рублей на благоустройство общественных мест. В список муниципалитетов, где пройдут ремонтные работы, вошли Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Армавир, сельские поселения в Абинском, Белореченском, Гулькевичском районах. Всего — 22 муниципалитета Кубани. Об этом рассказал
Он подчеркнул, что проект «ЖКХ и городская среда» будет действовать до 2022 года, поэтому все районы Краснодарского края имеют возможность стать его участниками.
В населенных пунктах планируется отремонтировать подъезды многоквартирных домов, установить или заменить скамейки, организовать уличное освещение дворов. Кроме того, деньги выделяются на оборудование детских и спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, создание зеленых зон, реконструкцию и ремонт тротуаров, сообщает