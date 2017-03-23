Forbes назвал самые надежные банки в России
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости/Прайм. Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России; в пятерку вошли Сбербанк и «дочки» иностранных кредитных учреждений.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости/Прайм. Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России; в пятерку вошли Сбербанк и «дочки» иностранных кредитных учреждений.
Первую строчку рейтинга занял Сбербанк, чей рейтинг агентство Moody' оценивает на уровне «Ba2», а Fitch — «BBB-». Активы крупнейшего российского банка на 1 января составили 22,337 триллиона рублей, а рентабельность капитала в 2016 году достигла отметки в 20,2%.
На второе место рейтинга Forbes поставил Юникредит, принадлежащий итальянской группе UniCredit. Журнал отмечает, что S&P присвоило банку рейтинг «BB+», а Fitch — «BBB-». Капитал компании составляет 1,197 триллиона рублей.
В тройку лидеров вошел и Росбанк («дочка» французской Societe Generale), чей рейтинг по версии Moody's находится на уровне «Ba2», а Fitch оценил его в «BBB-». Активы банка эксперты оценили в 786,5 миллиарда рублей.
Четвертое и пятое место заняли Райффайзенбанк (подразделение австрийского Raiffeisen Bank International) и Ситибанк («дочка» американской Citigroup). Их капитал оценивается на уровне 768,5 и 442,3 миллиарда рублей соответственно.
В десятку самых надежных банков также вошли Интеза («дочка» итальянской Intesa), «Бэнк Оф Чайна» (подразделение китайского Bank of China), ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и