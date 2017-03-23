Forbes назвал самые надежные банки в России

Первую строчку рейтинга занял Сбербанк, чей рейтинг агентство Moody' оценивает на уровне «Ba2», а Fitch — «BBB-». Активы крупнейшего российского банка на 1 января составили 22,337 триллиона рублей, а рентабельность капитала в 2016 году достигла отметки в 20,2%.

На второе место рейтинга Forbes поставил Юникредит, принадлежащий итальянской группе UniCredit. Журнал отмечает, что S&P присвоило банку рейтинг «BB+», а Fitch — «BBB-». Капитал компании составляет 1,197 триллиона рублей.