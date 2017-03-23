Омский Минстрой: идет снижение стоимости жилья
Средняя стоимость «квадрата» жилья в Омской области снизилась по сравнению с прошлым годом.
Средняя стоимость «квадрата» жилья в Омской области снизилась по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщил на сегодняшнем Большом сибирском конгрессе заказчиков и поставщиков министр строительства и
— Стоимость квадратного метра в Омской области одна из самых низких среди регионов Сибирского федерального округа. В настоящее время она составляет около 42 тысяч рублей. Нужно отметить, что в 2016 году средняя стоимость была более 43 тысяч рублей за 1 кв.м. Идет снижение стоимости жилья, — объявил министр.