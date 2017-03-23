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11:50 (мск), источник: Om1.ru

Омский Минстрой: идет снижение стоимости жилья

Средняя стоимость «квадрата» жилья в Омской области снизилась по сравнению с прошлым годом.

Источник: Om1.ru

Об этом сообщил на сегодняшнем Большом сибирском конгрессе заказчиков и поставщиков министр строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Александр Бирюков. Говоря о показателях сферы за 2016 года, он рассказал, что в области существует около 5 тысяч строительных организаций, за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию порядка 770 кв.м. жилья.

— Стоимость квадратного метра в Омской области одна из самых низких среди регионов Сибирского федерального округа. В настоящее время она составляет около 42 тысяч рублей. Нужно отметить, что в 2016 году средняя стоимость была более 43 тысяч рублей за 1 кв.м. Идет снижение стоимости жилья, — объявил министр.

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