Исполком Казани обязал жильцов снести многоквартирную постройку в Салмачах

Документ за подписью руководителя аппарата исполкома Казани Дениса Калинкина обязывает собственников жилья в шестимесячный срок снести здание и вывезти оттуда строительный мусор. В случае неисполнения обязательств до 1 июля 2017 года в постановлении оговаривается принудительное выселение жильцов Управлением жилищной политики исполкома Казани.

При этом, в связи с техническим заключением автономной некоммерческой организации «Проектный изыскательский институт “Центр экспертиз и испытаний в строительстве”», администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани до осуществления сноса надлежит ограничить доступ населения в опасную зону вблизи дома.