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12:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Исполком Казани обязал жильцов снести многоквартирную постройку в Салмачах

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Многоквартирный дом на Юбилейной, 3 в жилом массиве Салмачи столицы РТ признан аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление № 606 от 10 марта 2017 года опубликовано в новом сборнике документов Казани.

Документ за подписью руководителя аппарата исполкома Казани Дениса Калинкина обязывает собственников жилья в шестимесячный срок снести здание и вывезти оттуда строительный мусор. В случае неисполнения обязательств до 1 июля 2017 года в постановлении оговаривается принудительное выселение жильцов Управлением жилищной политики исполкома Казани.

При этом, в связи с техническим заключением автономной некоммерческой организации «Проектный изыскательский институт “Центр экспертиз и испытаний в строительстве”», администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани до осуществления сноса надлежит ограничить доступ населения в опасную зону вблизи дома.

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