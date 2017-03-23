Архитекторы представили проект многоэтажек в районе КрасГМУ

В Красноярске представили проект будущих многоэтажек на ул. Партизана Железняка. Вместо бараков около медуниверситета будут построены два 25-этажных жилых здания. По задумке авторов, высотки будут располагаться на возвышенности, а их очертания будут видны из центра города. Проект представила архитектурная мастерская «А2».

Инвестором проекта станет строительная компания «Готика». Площадь каждой башни составит 10,5 тысяч кв. метров. Бюджет проекта составит около 43 млн рублей. Предполагается, что на нижних площадях будут располагаться офисы, рестораны и другие коммерческие организации. Квартиры будут размещены на остальных площадях.

Когда именно начнутся строительные работы, пока не уточняется. Известно, что торги за право строительства на данной территории состоялись еще в 2015 году.