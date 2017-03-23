Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
11:53 (мск), источник: Om1.ru

Отопительный сезон в Омске подходит к концу

Управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям было поручено сделать все возможное для бесперебойного обеспечения работы завершающей стадии отопительного сезона.

С приходом весны и потеплением отопительный сезон в городе уже вступил в завершающую стадию. Первый вицэ-мэр, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов поставил задачи перед ресурсоснабжающими организациями на период завершения отопительного сезона.

По предварительным прогнозам, отопительный сезон в Омске закончится через 5−6 недель, сейчас сезон вступил в завершающую стадию. Первый заместитель мэра Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства, сегодня выдал ресурсоснабжающим организациям выдал поручения об обеспечении бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса.

Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства:

— Согласно долгосрочному прогнозу, в регион постепенно приходит теплая весенняя погода. Однако коммунальные службы должны продолжить предельно ответственно и педантично исполнять все свои обязанности по тепло-, газо- и водоснабжению. Приоритет для нас один — житель и его комфорт. Мы уверенно прошли непростую зиму, обязаны завершить отопительный сезон достойно.

Первый заместитель мэра также поручил управляющим и ресурсоснабжающим компаниям уже начинать подготавливаться к следующему отопительному сезону 2017−2018. Компании должны в ближайшие месяцы закончить планировать ремонтные кампании, а также завершить техническое вооружение и согласовать графики испытания трубопроводов.

Как отметил Сергей Фролов, уже пора задумываться о подготовке к следующему отопительному сезону.

«Действуем по пословице: готовь сани летом. А лучше — весной», — резюмировал Фролов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске будут судить бомжа за убийство порнофотографа и его модели
Украина усилила охрану границы с Россией
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Полиция уточнила число погибших в результате теракта в Лондоне
По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь