Отопительный сезон в Омске подходит к концу

С приходом весны и потеплением отопительный сезон в городе уже вступил в завершающую стадию. Первый вицэ-мэр, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов поставил задачи перед ресурсоснабжающими организациями на период завершения отопительного сезона.

По предварительным прогнозам, отопительный сезон в Омске закончится через 5−6 недель, сейчас сезон вступил в завершающую стадию. Первый заместитель мэра Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства, сегодня выдал ресурсоснабжающим организациям выдал поручения об обеспечении бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса.

Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства:

— Согласно долгосрочному прогнозу, в регион постепенно приходит теплая весенняя погода. Однако коммунальные службы должны продолжить предельно ответственно и педантично исполнять все свои обязанности по тепло-, газо- и водоснабжению. Приоритет для нас один — житель и его комфорт. Мы уверенно прошли непростую зиму, обязаны завершить отопительный сезон достойно.

Первый заместитель мэра также поручил управляющим и ресурсоснабжающим компаниям уже начинать подготавливаться к следующему отопительному сезону 2017−2018. Компании должны в ближайшие месяцы закончить планировать ремонтные кампании, а также завершить техническое вооружение и согласовать графики испытания трубопроводов.

Как отметил Сергей Фролов, уже пора задумываться о подготовке к следующему отопительному сезону.

«Действуем по пословице: готовь сани летом. А лучше — весной», — резюмировал Фролов.