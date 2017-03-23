Управделами президента взыскало с Шишова 183 миллиона за Приморский океанариум

Спор касался выплаты ущерба, нанесенного при строительстве Приморского океанариума.

Ранее Шишов уже был осужден за события, сопутствовавшие возведению объекта, а впоследствии заказчик строительства — Управление делами президента — предъявило гражданский иск. По мнению ведомства, экс-глава «Мостовика» должен был выплатить свою часть из общей суммы ущерба 1,021 млрд рублей. Как пояснил «СуперОмску» адвокат Андрей Мотовилов, исходя из наличия трех фигурантов уголовного дела, сумма иска к его подзащитному составила 340 млн рублей.

В облсуде Олег Шишов предъявил документы, свидетельствующие о выплате денег: он передал личное имущество под банковскую гарантию, и банк рассчитался с управделами президента.

Областной суд пересмотрел решение Первомайского райсуда только частично. Сумму требований уменьшили до 183 млн рублей. Как отметил Мотовилов, почему была определена именно такая сумма, станет ясно из мотивировочной части решения, которое будет изготовлено в течение 3−5 дней.