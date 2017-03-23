Управделами президента взыскало с Шишова 183 миллиона за Приморский океанариум
Сегодня в Омской областном суде рассматривалась апелляция Олега Шишова на решение Первомайского суда.
Сегодня в Омской областном суде рассматривалась апелляция Олега Шишова на решение Первомайского суда.
Спор касался выплаты ущерба, нанесенного при строительстве Приморского океанариума.
Ранее Шишов уже был осужден за события, сопутствовавшие возведению объекта, а впоследствии заказчик строительства — Управление делами президента — предъявило гражданский иск. По мнению ведомства,
В облсуде Олег Шишов предъявил документы, свидетельствующие о выплате денег: он передал личное имущество под банковскую гарантию, и банк рассчитался с управделами президента.
Областной суд пересмотрел решение Первомайского райсуда только частично. Сумму требований уменьшили до 183 млн рублей. Как отметил Мотовилов, почему была определена именно такая сумма, станет ясно из мотивировочной части решения, которое будет изготовлено в течение 3−5 дней.
Как сообщалось ранее, 16 марта Советский райсуд удовлетворил ходатайство Шишова об