Большегрузам запретят ездить по трассе Джубга — Сочи при температуре выше 32 градусов

Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. Ограничения начнут действовать с 20 мая и продлятся до 31 августа, говорится в проекте приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2017 году».

В этот период большегрузные машины смогут ездить по федеральным дорогам лишь в промежутке от 10 часов вечера до 10 часов утра. Нововведение направлено на то, чтобы хоть как-то разгрузить трассы, задыхающиеся в пробках весь курортный сезон.