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13:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Китайцы выбрали Волгоград для производства нефтегазового оборудования

Перспективу открытия в Кировском районе Волгограда производства оборудования для нефтегазовой промышленности обсудили представители облкомэкономразвития и руководство китайской компании SPT Energy Group Inc.

Как сообщили ВДТВ в профильном областном комитете, предполагается, что данный инвестиционный проект будет реализован в несколько этапов. В частности планируется строительство цехов для ремонта и обслуживания нефтегазового оборудования, а также организация собственного производства.

Помимо этого, китайская сторона заявила о намерении открыть в Волгоградской области свое представительство. Таким образом, констатируют эксперты, налоги будут поступать в региональную казну. В ходе переговоров обсудили также возможность государственной поддержки инвестора.

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