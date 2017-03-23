Китайцы выбрали Волгоград для производства нефтегазового оборудования

Как сообщили ВДТВ в профильном областном комитете, предполагается, что данный инвестиционный проект будет реализован в несколько этапов. В частности планируется строительство цехов для ремонта и обслуживания нефтегазового оборудования, а также организация собственного производства.

Помимо этого, китайская сторона заявила о намерении открыть в Волгоградской области свое представительство. Таким образом, констатируют эксперты, налоги будут поступать в региональную казну. В ходе переговоров обсудили также возможность государственной поддержки инвестора.