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14:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев поручил завершить ревизию коммунальной инфраструктуры Среднего Урала

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов Среднего Урала завершить ревизию и оформление объектов коммунального хозяйства, а также закончить актуализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, применение механизмов концессии и государственно-частного партнерства в ЖКХ уже позволило повысить качество коммунальных услуг в ряде территорий: в настоящее время с участием частного капитала на Среднем Урале реализуется 27 концессионных соглашений на общую сумму свыше 3,9 млрд руб. Успешный опыт модернизации коммунальной инфраструктуры, позволившей повысить качество услуг потребителям и вывести предприятия коммунального комплекса на безубыточную деятельность, среди прочих имеют Каменск-Уральский и Реж. Губернатор считает, что подобный подход, обеспечивающий развитие коммунального комплекса, необходимо применять более активно.

«Улучшение ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение качества услуг стало одним из ключевых проектов нашей “Пятилетки развития”. Сейчас по моему поручению стартовал сбор предложений в программу от жителей области. Даже судя по первым откликам, совершенствование работы жилищно-коммунального сектора волнует людей наиболее остро. Отвечая на этот запрос свердловчан, мы должны создать необходимые условия для дополнительного притока инвестиций в эту сферу», — говорит Евгений Куйвашев.

Вице-губернатор Сергей Швиндт напомнил, что в соответствии с установками президента России и по поручению Куйвашева в муниципалитетах были разработаны схемы тепло- и водоснабжения и водоотведения. В 70% муниципальных образований они полностью соответствуют требованиям, в остальных сейчас дорабатываются с учетом генеральных планов развития территорий и требований действующего законодательства. Продолжается работа по государственной регистрации объектов коммунальной инфраструктуры. Хотя ежегодно в Свердловской области регистрируется в среднем около 4 тыс. объектов, правоустанавливающие документы имеет только половина объектов ЖКХ, а больше 5 тыс. объектов по-прежнему остаются бесхозяйными, что является серьезным препятствием для заключения концессионных соглашений.

Евгений Куйвашев поручил органам местного самоуправления в срок до 1 августа завершить актуализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и привести их в соответствие с требованиями действующего законодательства. Также перед руководителями территорий поставлена задача в самые сжатые сроки завершить оформление государственной регистрации прав собственности в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, включая бесхозяйные. По оценке специалистов, в том числе муниципальных властей, благодаря этим мерам в перспективе в отрасль от частных инвесторов может быть привлечено, по меньшей мере, 20 млрд руб.

Планируется, что более подробно вопрос привлечения инвестиций в ЖКХ и повышения качества коммунальных услуг на основе проектного метода управления губернатор обсудит с главами муниципальных образований на совещании уже на следующей неделе.

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