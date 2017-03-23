Зарплаты новосибирских чиновников выросли почти на 11%

Зарплаты госслужащих в Новосибирской области выросли в среднем на 11%, сообщает Новосибирскстат. Доходы муниципальных чиновников увеличились менее чем на 1,5%. Средняя зарплата федеральных чиновников выросла в 2016 году на 14% и составила 42 200 тысячи рублей.

Средняя зарплата областных госслужащих в 2016 году в среднем составляла 42 900 рублей в месяц. Их доходы выросли на 1,5%.

Зарплаты всех госслужащих в регионе выросли на 10,9% за год.

Меньше областных зарабатывают муниципальные чиновники — в прошлом году средняя зарплата составляла 29 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2015 годом, размер зарплаты вырос только на 1,3%.

В Новосибирской области работает около 19 тысяч чиновников. 9,3 тысяч человек работают в федеральных ведомствах, 6,4 тысяч человек — в муниципальных ведомствах, 3,3 тысячи — в областных ведомствах.

Напомним, средняя зарплата в Новосибирской области составляет 29, 8 тысяч рублей. .