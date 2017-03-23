Первый Пермский микрорайон достроят на средства ПАИЖК

Отметим, что после завершения строительства микрорайона нынешним собственникам квартир в новостройках собираются предложить льготную ипотеку.

Таким образом, идея о привлечении к достройке микрорайона инвесторов была отвергнута. Собственники квартир создадут ЖСК и на средства ПАИЖК достроят дома в микрорайоне.

Однако дольщиков Первого Пермского микрорайона не устраивает предложенный руководством региона вариант решения проблемы.

«Прежде чем говорить о достройке, необходимо понимать что достраивать? Техническая экспертиза домов не проведена до сих пор. Что касается планов на предоставление так называемой льготной ипотеки, так это вообще, на наш взгляд нечто из области фантастики. Люди не знают как с первой ипотекой справиться, а тут ещё вторую хотят добавить. Для чего привлекается ПАИЖК? Для того чтобы стать посредником между дольщиками и инвестором?», — говорит представитель обманутых дольщиков Первого Пермского микрорайона Наталья Трушникова.

Напомним, «Первый пермский микрорайон» возводился в селе Лобаново с января 2014 года. Федеральный фонд РЖС объявил аукцион на право аренды земельного участка в 28,3 га, предназначенного для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса. Торги прошли 25 сентября 2012 года. Первая очередь реализации проекта предполагала возведение 12 трёхэтажных домов (515 квартир, или 28 тыс. кв. м).

В конце 2015 года срок завершения строительства жилья первой очереди был намечен на третий квартал 2015 года. Но, несмотря на это, сроки сдачи жилья в эксплуатацию неоднократно переносились. Новая дата планируемого ввода домов пришлась на конец 2016 года. 23 мая застройщик — ООО «КамаСтройИнвест» — заявил о банкротстве предприятия. Чуть позже был ликвидирован банк «БФГ-Кредит», в котором «КамаСтройИнвест» взял кредит в размере 250 млн руб.

«КамаСтройИнвест» должен был вложить в строительство микрорайона по меньшей мере 750 млн руб. Второй инвестор строительства «Первого Пермского микрорайона» — компания «Регион» — также должна была вложить в строительство домов 750 млн руб. Но, по неподтверждённым данным, деньги были израсходованы на другие цели.

17 февраля 2017 года по инициативе краевого минстроя в краевом правительстве состоялось совещание с представителями Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по рассмотрению вариантов достройки «Первого Пермского микрорайона».