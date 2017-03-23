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13:50 (мск), источник: Новости Перми

В историческом центре Перми построят высотки

Комитет по вопросам градостроительства уже одобрил возведение 25-этажного здания возле ТЮЗа. Также разрешено увеличение высотности на ул. Николая Островского и Петропавловской.

Источник: Новости Перми

Комитет по вопросам градостроительства одобрил снятие ограничений по предельной высотности на участке рядом с театром юного зрителям на Екатерининской, 72. Здесь планируется возведение 25-этажного здания, написала в Facebook депутат Пермской городской думы Надежда Агишева.

По ее словам, пермские власти аргументировали это решение ростом капитализации городского центра.

Также увеличена высотность на Петропавловской, 13а и Николая Островского, 3. Однако застройщик изменил проект.

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