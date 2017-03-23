В историческом центре Перми построят высотки

Комитет по вопросам градостроительства одобрил снятие ограничений по предельной высотности на участке рядом с театром юного зрителям на Екатерининской, 72. Здесь планируется возведение 25-этажного здания, написала в Facebook депутат Пермской городской думы Надежда Агишева.

По ее словам, пермские власти аргументировали это решение ростом капитализации городского центра.