В историческом центре Перми построят высотки
Комитет по вопросам градостроительства уже одобрил возведение 25-этажного здания возле ТЮЗа. Также разрешено увеличение высотности на ул. Николая Островского и Петропавловской.
Комитет по вопросам градостроительства уже одобрил возведение 25-этажного здания возле ТЮЗа. Также разрешено увеличение высотности на ул. Николая Островского и Петропавловской.
Комитет по вопросам градостроительства одобрил снятие ограничений по предельной высотности на участке рядом с театром юного зрителям на Екатерининской, 72. Здесь планируется возведение 25-этажного здания, написала в Facebook депутат Пермской городской думы Надежда Агишева.
По ее словам, пермские власти аргументировали это решение ростом капитализации городского центра.
Также увеличена высотность на Петропавловской, 13а и Николая Островского, 3. Однако застройщик изменил проект.