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13:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские города получат 3,6 миллиарда рублей на ремонт и строительство автодорог

На заседании правительства Свердловской области, которое 23 марта провёл губернатор Евгений Куйвашев, утверждено постановление о распределении между муниципалитетами субсидий на общую сумму почти 3,6 млрд руб., предусмотренных для строительства, реконструкции и ремонта дорог местного значения.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

В соответствии с документом, основная часть средств — почти 2,9 млрд руб. — будет направлена на дороги административного центра Свердловской области — города Екатеринбурга. В частности, чуть более 1 млрд руб. пойдёт на строительство и реконструкцию дорог, расположенных вблизи Центрального стадиона, в том числе на соединение проспекта Ленина с улицей Татищева. Ещё около 1,34 млрд руб. предусмотрены на мероприятия по ремонту автодорог в рамках подготовки к проведению в 2018 году игр Чемпионата мира по футболу. За счёт данных средств предполагается отремонтировать 49 объектов улично-дорожной сети города общей площадью 793 тыс. квадратных метров. Также Екатеринбургу будут выделены субсидии на общую сумму 500 млн руб. для строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных дорог.

В связи с предстоящими масштабными ремонтными и строительными работами на дорогах Екатеринбурга, губернатор Евгений Куйвашев поручил заранее проработать удобные для автомобилистов и общественного транспорта маршруты объезда ремонтируемых участков, чтобы избежать в летний период заторов на городских улицах. Также губернатор поручил усилить контроль над качеством работ, чтобы отремонтированные и построенные дороги долгое время сохранялись в нормативном состоянии.

Восемь муниципалитетов Среднего Урала получат в 2017 году субсидии из областной казны на переходящие объекты строительства и реконструкции муниципальных дорог. В частности, почти 60 млн руб. на эти цели получит Нижняя Салда, около 54 млн руб. — Каменск-Уральский, более 51 млн руб. — Верхняя Пышма, 50 млн руб. — Байкаловский муниципальный район, более 39 млн руб. — Краснотурьинск. Всего между муниципалитетами распределены субсидии на общую сумму более 330 млн руб.

Еще семь свердловских муниципалитетов в текущем году получат из региональной казны средства на капитальный ремонт местных автодорог. Так, более 81 млн руб. будет выделено Каменскому городскому округу, 70 млн руб. — Невьянскому городскому округу, почти 67 млн руб. — Лесному. Всего же между муниципалитетами на указанные выше цели распределены субсидии на сумму более 378 млн руб.

Отметим, что распределение субсидий проводилось министерством транспорта и связи региона в соответствии с госпрограммой «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года» на основании заявок, подготовленных муниципалитетами.

Добавим, что в настоящее время объем дорожного фонда Свердловской области на 2017 год составляет 12 млрд руб. Планируется, что из этой суммы около 4,5 млрд руб. будут предоставлены муниципалитетам в качестве субсидий и межбюджетных трансфертов, около 3,5 млрд руб. пойдут на мероприятия по содержанию региональной дорожной сети, 2 млрд — на строительство и реконструкцию межмуниципальных дорог и 2 млрд — на ремонт и капитальный ремонт региональных трасс.

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