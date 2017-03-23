Крым переходит на трехлетнее планирование бюджета
САКИ (КРЫМ), 23 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым со следующего года перейдет на трехлетнее планирование бюджета республики, сообщила министр финансов крымского правительства Ирина Кивико.
САКИ (КРЫМ), 23 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым со следующего года перейдет на трехлетнее планирование бюджета республики, сообщила министр финансов крымского правительства Ирина Кивико.
«Уже бюджет с 2018 года будет трехлетним, так же как и федеральный бюджет. Поэтому уже сейчас надо смотреть, какие будут реализовываться федеральные программы и возможность участия в них наших муниципальных образованиях», — сказала Кивико на выездном заседании крымского правительства.
Ранее парламент Крыма принял бюджет на 2017 год: уровень доходов запланирован на уровне 131,7 миллиарда рублей, расходов — в 134,8 миллиарда рублей.