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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Крым переходит на трехлетнее планирование бюджета

САКИ (КРЫМ), 23 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым со следующего года перейдет на трехлетнее планирование бюджета республики, сообщила министр финансов крымского правительства Ирина Кивико.

Источник: РИА "Новости"

«Уже бюджет с 2018 года будет трехлетним, так же как и федеральный бюджет. Поэтому уже сейчас надо смотреть, какие будут реализовываться федеральные программы и возможность участия в них наших муниципальных образованиях», — сказала Кивико на выездном заседании крымского правительства.

Ранее парламент Крыма принял бюджет на 2017 год: уровень доходов запланирован на уровне 131,7 миллиарда рублей, расходов — в 134,8 миллиарда рублей.

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