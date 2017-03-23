Крым переходит на трехлетнее планирование бюджета

«Уже бюджет с 2018 года будет трехлетним, так же как и федеральный бюджет. Поэтому уже сейчас надо смотреть, какие будут реализовываться федеральные программы и возможность участия в них наших муниципальных образованиях», — сказала Кивико на выездном заседании крымского правительства.

Ранее парламент Крыма принял бюджет на 2017 год: уровень доходов запланирован на уровне 131,7 миллиарда рублей, расходов — в 134,8 миллиарда рублей.