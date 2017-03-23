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13:15 (мск), источник: ИА REGNUM

«Беспрецедентное» количество школ введут в Новосибирской области

Губернатор региона назвали «беспрецедентным» то, что в 2017 году в регионе будет введено в эксплуатацию пять школ.

В Новосибирской области в 2017 году будут введены в эксплуатацию пять школ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Городецкий. По его словам, «это беспрецедентное количество сдаваемых в год школ за последнее время».

«Таким образом мы планомерно выполняем поручение президента по созданию новых мест в школах региона и переводу обучающихся в одну смену», — подчеркнул глава Новосибирской области.

Две школы, школа на 750 мест на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска и школа на 500 мест в р. п. Горный, будут построены с привлечением федеральных средств в рамках программы «Развитие образования на 2013−2020 годы». На них из федерального бюджета предусмотрено 340 млн рублей.

В 2017 году запланирован ввод в строй и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 37 по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе Новосибирска. Строительство этой школы на 220 мест осуществляется за счет средств бюджетов области и города.

Еще одна школа откроется в Дзержинском районе Новосибирска — реконструируемая школа № 82. Средства на капитальный ремонт учреждения направлены из областного и городского бюджетов.

В рамках федеральной программы «Жилище», с софинансированием из федерального и регионального бюджетов, в 2017 году завершится строительство школы на 546 мест в микрорайоне Берёзовый в Первомайском районе.

Отметим, что Новосибирская область планирует к 2025 году перевести всех обучающихся в общеобразовательных организациях региона к обучению в одну смену — в соответствии с исполнением поручения президента РФ Владимира Путина от 4 декабря 2014 года по разработке программы содействия созданию в субъектах страны новых мест в общеобразовательных организациях. Для перевода всех школ на обчение в одну смену потребуется 64 млрд рублей, об этом власти говорили еще в начале 2016 года. Чтобы полностью отказаться от второй смены, в регионе нужно построить и реконструировать 27 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, что в 2017 году Новосибирская область получит федеральную субсидию — 530 млн рублей на строительство двух школ. Объем ассигнований из регионального бюджета на эти объекты составит 285,38 млн рублей. Новые школы должны появиться в Первомайском районе города Новосибирска и в городе Обь Новосибирской области. Объекты планируются к вводу в 2018 году.

Ранее в департаменте образования мэрии города Новосибирска заявляли, что в городе до 2025 года построят 15 новых школ. Сообщалось, что Новосибирск вошел в федеральную программу создания новых мест для школьников. Власти подсчитали, что создание одного школьного места обходится в 800 тысяч рублей. 70% финансирования Новосибирск получит из федерального бюджета.

В Новосибирской области, по данным министерства образования, науки и инновационной политики, насчитывается 1001 школа.

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