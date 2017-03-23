«Уралмрамор» может взять в аренду «Уфалейникель»

По словам гендиректора предприятия, «Уралмрамор» уже принял 12 человек, уволившихся с «Уфалейникеля». Еще четверо сейчас проходят медкомиссию и в ближайшее время начнут работу на новом месте. «Это упаковщики, плотники, распиловщики, водители. Останавливаться на этих цифрах предприятие не собирается. Сейчас ищем человека на вакансию токаря. В мае планируем установку нового оборудования по выпуску микрокальцита — это высококачественный минеральный наполнитель, используемый в различных отраслях промышленности. Нужна будет бригада монтажников около 10−20 человек на летний период. Принять людей на эти вакансии планируем в рамках программы по созданию временных рабочих мест, о которой говорил губернатор Борис Дубровский», — отметил он.

Кроме того, предприятие рассматривает возможность взять «Уфалейникель» в аренду. «Сейчас специалисты “Уралмрамора” проводят анализ экономической эффективности. По нашим расчетам, местной сырьевой базы хватит на то, чтобы работать примерно 5−6 лет. Верхний Уфалей очень ждет присвоения городу статуса ТОСЭР, но при этом мы не сидим, сложа руки. Стараемся предлагать свои решения проблемы», — добавил он.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце января стало известно о проблемах на градообразующем предприятии — заводе «Уфалейникель». Предприятие временно приостановило производство ввиду экономической нецелесообразности деятельности. 730 работников отправили в простой с сохранением 2/3 зарплаты, более 500 работников предприятия получили уведомления о сокращении. Также предприятие уведомило главное управление по труду и занятости населения о планах по сокращению до июля 2017 года 2 тыс. работников.