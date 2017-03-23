Определены сроки сезонного ограничения движения большегрузов по Казани

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Постановлением исполкома Казани от 10.03.2017 № 609 для обеспечения сохранности казанских автодорог и дорожных сооружений с 15 апреля до 14 мая в связи с сезонным снижением несущей способности их конструктивных элементов вводятся ограничения движения для большегрузов.

В этот период в Казани для одноосного транспортного средства (тележки) устанавливается лимитирующая грузоподъемность в 6 тонн, для двухосного — 5 тонн, для трехосного — 4 тонны.

Временное ограничение движения не коснется пассажирских перевозок автобусами, в том числе международных, а также перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семян, удобрений, почтовых отправлений, цистерн до 16 тонн, перевозящих топливо и еще нескольких категорий транспортирующих средств и товаров.

При этом на время сезонного ограничения движения на стационарных и передвижных пунктах ГИБДД совместно с МКУ «АСУДД» будут круглосуточно контролировать тоннаж проезжающего транспорта. Сборы от уплаты озмещения ущерба за проезд по Казани транспорта с превышающей разрешенную тоннажностью пополнят бюджет города.