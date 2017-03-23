Смольный закажет реконцепцию Александровского парка ради новых дорожек
Закрытый конкурс концепций благоустройства Александровского парка объявил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Закрытый конкурс концепций благоустройства Александровского парка объявил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Как сообщили в ходе
«С помощью новой концепции мы хотим объединить территорию Александровского парка, которая сейчас слишком разбита», — рассказал журналистам глава Петроградского района Иван Громов.
Новый проект затронет прилегающие улицы и будет больше приспособлен под пешеходов.
Авторам предстоит распланировать пешеходные зоны, наземные и подземные многоуровневые паркинги (один из них появится на месте расселенного дома на улице Блохина, 6). Таким образом, весь транспорт планируют вывести за пределы парка. Кроме того, на территории должен появиться пешеходный мост к
«Сильно менять ландшафт парка запрещают охранные обязательства, наложенные на объект культуры регионального значения. Даже новые дорожки обустроить невозможно
Призовой фонд конкурса — 2,5 миллиона рублей. Это частные средства: деньги выделили 11 крупных застройщиков, которые работают в Петроградском районе. Автор лучшей концепции получит 1,3 миллиона, остальные участники — по 400 тысяч рублей. Победителей конкурса выберет жюри из двух представителей КГИОП, администрации Петроградского района, университета ИТМО и движения «Красивый Петербург».
Проекты реконструкции Александровского парка принимают до 20 мая. Итоги подведут 26 мая.
Этот конкурс — не первый проект по изменению Александровского парка. В ноябре прошлого года обсуждалась концепция тоннеля под Кронверкской набережной. А в марте 2010-го «Фонтанка» писала об идее