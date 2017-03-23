Смольный закажет реконцепцию Александровского парка ради новых дорожек

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как сообщили в ходе пресс-конференции 23 марта представители ведомства и районной администрации, из семи организаций, имеющих лицензии на ландшафтные работы, к проекту допустили четыре: Ленниипроект, «Инженерные технологии», СПбГАСУ и ГК «ВиПС». «С помощью новой концепции мы хотим объединить территорию Александровского парка, которая сейчас слишком разбита», — рассказал журналистам глава Петроградского района Иван Громов.

Новый проект затронет прилегающие улицы и будет больше приспособлен под пешеходов. Иван Громов Глава Петроградского района

Авторам предстоит распланировать пешеходные зоны, наземные и подземные многоуровневые паркинги (один из них появится на месте расселенного дома на улице Блохина, 6). Таким образом, весь транспорт планируют вывести за пределы парка. Кроме того, на территории должен появиться пешеходный мост к Военно-артиллерийскому музею, который станет частью экспозиции. Также в концепции должны быть предусмотрены новые пешеходные дорожки к автобусным остановкам — дефицит последних выявили во время исследования, которое провел университет ИТМО. Наблюдения показали, что посетители парка постоянно ищут, как срезать дорогу. И, как правило, вытаптывают тропинки на газонах, добавили аналитики.

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