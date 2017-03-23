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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦБ смягчил требования к подвергшимся украинским санкциям банкам

Банк России намерен разрешить российским банкам, «дочки» которых подверглись санкциям на Украине, рассрочить на три года создание резервов по ним. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к регулятору.

Под ограничения подпали дочерние структуры Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка. Регулятор рассматривает санкции Украины как чрезвычайную ситуацию.

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С 23 марта украинские власти запретили банкам, основными владельцами которых являются российские Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк, осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

Украинские банки с российским капиталом, в особенности подконтрольные государству, после присоединения Крыма к России и начала военных действий на востоке Украины неоднократно подвергались различного вида нападениям.

16 марта президент Украины утвердил санкции против пяти украинских банков с российским капиталом — это Сбербанк, Виесте Банк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, ВТБ, БМ Банк.

7 марта Сбербанк России сообщил о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.

Комментарии
1
Сухов красноармец
Эт чо - таперича я кредит буду платить под 7 % годовых?
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