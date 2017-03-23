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13:23 (мск), источник: Интерфакс

Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро

«Газпром» должен был уплатить штраф до 22 марта 2017 года.

Источник: AP 2017

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — «Газпром» своевременно не уплатил Литве штраф в размере 36 млн евро, и теперь его взыщут приставы, сообщила агентству BNS представитель Совета по конкуренции (СК, литовская антимонопольная служба) Мария Грумблене. Приставы уже получили постановление СК о принудительном взыскании штрафа и пени, отметила она.

Российский поставщик должен уплатить штраф за то, что нарушил соглашение 2004 года и не согласился подписать сделку об обмене газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG)

Председатель СК Шарунас Кясяраускас ранее говорил BNS, что «Газпром» должен был уплатить штраф до 22 марта 2017 года.

Самый большой в истории Литвы штраф — 35,651 млн евро — СК назначил «Газпрому» в октябре 2014 года. До этого, в июне 2014 года, СК признал, что, отказываясь вести переговоры с LEG о соглашении об обмене газом в 2013—2015 годах, «Газпром» не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 года на приобретение «Газпромом» 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

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Вильнюсский окружной административный суд в ноябре прошлого года отклонил жалобу «Газпрома» по поводу назначенного ему штрафа. Как утверждает суд первой инстанции, условия подписанной в 2004 году сделки о покупке 34% акций Lietuvos dujos устанавливало для «Газпрома» обязательство не создавать литовским потребителям препятствия в плане приобретения газа у других поставщиков. Отказ «Газпрома» вести переговоры с Lietuvos energija, по мнению суда, противоречил этому обязательству и создал условия для сохранения монопольного положения российской компании.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность закупки топлива на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к предприятию «Газпром экспорт» с просьбой разрешить произвести обмен: часть газа, который «Газпром экспорт» поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а Lietuvos energija компенсировала бы «газпромовский» газ в Польше приобретенным ею в Европе, передав российскому концерну. Не позволив литовской компании покупать газ у других поставщиков, «Газпром» создал ей препятствия и нарушил условия договора, посчитали Совет по конкуренции и суд Вильнюса.

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