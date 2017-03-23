В Челябинске началось строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Новый
«Есть шансы, что и строительство другого нового делового центра, который расположится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс, начнётся в 2017 году. Под него выделен земельный участок площадью пять гектаров», — рассказывает начальник Управления
По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, в конце апреля инвесторы завершат работу над эскизным проектом благоустройства набережной реки Миасс, с учетом развития прилегающих территорий и строительства Сквера искусств.
Отметим, что к 2018 году по достигнутой договоренности с Росгосцирком планируется приступить к реконструкции здания цирка и общежития.