В Челябинске началось строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС

Конгресс-холл начали строить в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Новый конгресс-холл появится на улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк».

«Есть шансы, что и строительство другого нового делового центра, который расположится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс, начнётся в 2017 году. Под него выделен земельный участок площадью пять гектаров», — рассказывает начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, в конце апреля инвесторы завершат работу над эскизным проектом благоустройства набережной реки Миасс, с учетом развития прилегающих территорий и строительства Сквера искусств.

Отметим, что к 2018 году по достигнутой договоренности с Росгосцирком планируется приступить к реконструкции здания цирка и общежития.