Зарплата работников ведущих волгоградских предприятий составила 30 000 рублей
Среднемесячная заработная плата сотрудников ведущих предприятий Волгоградской области составила 30 700 рублей по итогам 2016 года.
Среднемесячная заработная плата сотрудников ведущих предприятий Волгоградской области составила 30 700 рублей по итогам 2016 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Выросла за минувший год и производительность труда. На ведущих предприятиях региона она увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1,2% и составила 7,4 миллиона рублей на человека.