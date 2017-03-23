Зарплата работников ведущих волгоградских предприятий составила 30 000 рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета промышленности и торговли, количество высокопроизводительных рабочих мест выросло и достигло 71 300. Кроме того, на 12,7% увеличился объем произведенной высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Он составил 83,4 миллиарда рублей.

Выросла за минувший год и производительность труда. На ведущих предприятиях региона она увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1,2% и составила 7,4 миллиона рублей на человека.