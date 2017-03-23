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16:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Зарплата работников ведущих волгоградских предприятий составила 30 000 рублей

Среднемесячная заработная плата сотрудников ведущих предприятий Волгоградской области составила 30 700 рублей по итогам 2016 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета промышленности и торговли, количество высокопроизводительных рабочих мест выросло и достигло 71 300. Кроме того, на 12,7% увеличился объем произведенной высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Он составил 83,4 миллиарда рублей.

Выросла за минувший год и производительность труда. На ведущих предприятиях региона она увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1,2% и составила 7,4 миллиона рублей на человека.

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