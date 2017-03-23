Перрон в Пулково отремонтируют за 1,8 миллиарда рублей

Акционерное общество «Аэропорт Пулково» объявило конкурс на реконструкцию перрона и мест стоянок самолетов, прилегающих к комплексу «Пулково-2», передают «Невские новости».

По предварительным данным, на работы по реконструкции Пулково потратят порядка 18 миллиардов рублей из средств самого аэропорта. После завершения проекта перрон аэропорта будет соответствовать А-классу.

Подрядчик, которого объявят 6 апреля, должен будет закончить реконструкцию к Чемпионату мира по футболу 2018 года.