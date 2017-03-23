Музыкальный фонтан «выльется» Екатеринбургу в 2 миллиона

Музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать екатеринбуржцев с 25 апреля. МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» объявило конкурс по выбору подрядчика для монтажа, передает «Уралинформбюро».

Стоимость работ оценивается в 2 с небольшим миллиона рублей. Перед монтажом победитель аукциона должен будет провести ревизию всех деталей.