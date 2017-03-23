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14:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Музыкальный фонтан «выльется» Екатеринбургу в 2 миллиона

Его соберут к 25 апреля.

Музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать екатеринбуржцев с 25 апреля. МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» объявило конкурс по выбору подрядчика для монтажа, передает «Уралинформбюро».

Стоимость работ оценивается в 2 с небольшим миллиона рублей. Перед монтажом победитель аукциона должен будет провести ревизию всех деталей.

Музыкальный фонтан впервые установили на Исети в 2013 году. Обычно его запускают в мае и разбирают в сентябре-октябре.

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