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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Завод Росатома НЗХК будет базовым предприятием проекта топлива для АЭС США

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») станет базовым предприятием по проекту продвижения российского ядерного топлива «ТВС-Квадрат» на рынке топлива для АЭС США, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

Источник: РИА Новости

В настоящее время между ТВЭЛ и представителями энергетического сектора США существуют подписанные договоренности о проведении опытно-промышленной эксплуатации российского ядерного топлива «ТВС-Квадрат» на одной из атомных электростанций США. «Базовым предприятием в реализации этого проекта должен стать Новосибирский завод химконцентратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фабрикационное предприятие ТВЭЛ посетили партнеры из США, они ознакомились с производственными возможностями предприятия. По итогам посещения цехов основного производства вице-президент по контролю программ качества GE-Hitachi (США) Мария дель Кармен Алонсо Серрано отметила высокий уровень автоматизации и культуры производства на предприятии. «Я впечатлена увиденным здесь», — сказала Серрано, слова которой цитируются в сообщении.

«Интерес наших коллег из США к российскому производству ядерного топлива не абстрактен, а вполне конкретен, так как в недалеком будущем американским атомщикам предстоит работать с топливом производства ТВЭЛ. Мы уверены, что высокий уровень качества российского топлива, его соответствие всем требованиям заказчика, используемые инновации и другие преимущества полностью оправдают надежды наших партнеров», — в свою очередь отметил руководитель проекта по продвижению «ТВС-Квадрат» ТВЭЛ Игорь Лешуков.

В мае 2016 года ТВЭЛ и Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A, дочерняя компания GE-Hitachi) заключили соглашение о сотрудничестве в совместном лицензировании, маркетинге и производстве топлива для операторов легководных реакторов (PWR) в США. По условиям соглашения, ТВЭЛ и GNF-A сформируют стратегический альянс для предложения заказчикам тепловыделяющих сборок на основе российского дизайна «ТВС-Квадрат» для опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ), лицензирования и получения разрешения Комиссии по ядерному регулированию США на коммерческие поставки этого топлива. Российская разработка называется «ТВС-Квадрат» потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — так же, как и сборки, применяемые в реакторах PWR.

В рамках альянса GNF-A обеспечит управление проектом на территории США, будет заниматься вопросами лицензирования и обеспечения качества, а также оказывать инжиниринговые услуги, в то время как ТВЭЛ обеспечит экспертные знания конструкции топлива «ТВС-Квадрат», окажет техническую поддержку и осуществит фабрикацию первых партий сборок для ОПЭ на своих мощностях. Последующие сборки для коммерческих поставок «ТВС-Квадрат» в США будут совместно производиться на заводе GNF-A в Вилмингтоне (штат Северная Каролина, США).

НЗХК — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. В настоящее время примерно 6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом на НЗХК.

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