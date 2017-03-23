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14:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Суд отложил рассмотрение иска ЦБ к «Татфондбанку» на 24 апреля

Арбитражный суд Татарстана отложил рассмотрение иска в отношении ПАО «Татфондбанк», ПАО «Нижнекамснефтехим» и ООО «Новая нефтехимия» на 24 апреля, следует из картотеки суда.

Согласно документам, заявление от ЦБ РФ поступило 20 февраля 2017 года.

Банк России требует признать соглашение от 18 июля 2016 года недействительным. Сумма исковых требований не уточняется.

Рассмотрение иска отложено в связи с недостаточным количеством документов, представленных сторонами, сообщает «Бизнес Online».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).3 марта ЦБ отозвал лицензии «Татфондбанка» на осуществление банковской деятельности. Позднее арбитраж Татарстана зарегистрировал иск ЦБ о признании банка банкротом. Рассмотрение назначено на 11 апреля.

ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.

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