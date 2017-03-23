Суд отложил рассмотрение иска ЦБ к «Татфондбанку» на 24 апреля

Согласно документам, заявление от ЦБ РФ поступило 20 февраля 2017 года.

Банк России требует признать соглашение от 18 июля 2016 года недействительным. Сумма исковых требований не уточняется.

Рассмотрение иска отложено в связи с недостаточным количеством документов, представленных сторонами, сообщает «Бизнес Online».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).3 марта ЦБ отозвал лицензии «Татфондбанка» на осуществление банковской деятельности. Позднее арбитраж Татарстана зарегистрировал иск ЦБ о признании банка банкротом. Рассмотрение назначено на 11 апреля.

ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.