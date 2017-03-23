В Башкирии произведен перерасчет коммунальных платежей более чем на 42 млн рублей

Уполномоченный по правам человека в РБ Рим Каюмов на пленарном заседании Госсобрания республики озвучил проблемы содержания муниципального жилищного фонда, текущего ремонта жилых домов.

«Годами нерешаемые проблемы с переселением граждан из аварийного и ветхого жилого фонда вызывают справедливые нарекания в адрес органов власти. Череда пожаров, которые ежегодно случаются именно в этих домах, вызывает множество вопросов. Кроме того, остаются проблемы в предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке», — рассказал омбудсмен.

По словам Уполномоченного, в 2016 году Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан за неисполнение судебных решений по предоставлению жилых помещений вынесено 314 постановлений о привлечении должников к административной ответственности на сумму свыше 9 млн рублей. Предъявлено к взысканию более 18 млн рублей исполнительских сборов.

По мнению Рима Каюмова, необходимо при разработке республиканского бюджета отдельной строкой предусматривать расходы на исполнение судебных решений по предоставлению жилья отдельным категориям граждан. На федеральном уровне должен быть решен вопрос о разработке программы, предусматривающей предоставление субвенций субъектам РФ для указанных целей.