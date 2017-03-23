Ответственность авиакомпаний усилят после инцидента с самолетом «Эйр Астаны»

В Министерстве по инвестициям и развитию РК совместно с представителями Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан и авиакомпании АО «Эйр Астана» состоялось оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности полетов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как известно, с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании АО «Эйр Астана», рейс КС109, следовавшим из Алматы в Бишкек произошел инцидент — самолет вернулся в аэропорт. Причиной послужило выключение двигателя номер один экипажем вследствие срабатывания сигнализации падения давления масла.

«По предварительным данным расследования, причиной стал отказ самой системы сигнализации. По результатам совещания было принято решение по разработке совместных комплексных мероприятий, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности полетов. Будет проведена работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты в сфере гражданской авиации, касательно усиления ответственности авиакомпаний за обеспечение безопасности полетов», — сообщили в МИР РК.

Ранее сообщалось о том, что самолет «Эйр Астаны», совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек, вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине.

«Самолет благополучно сел в Алматы. Пассажиры продолжат свое путешествие на другом воздушном судне. Вылет рейса запланирован на 20.30 по местному времени. “Эйр Астана” сожалеет о доставленных неудобствах», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Ранее в соцсетях пользователи сообщали, что самолет Embraer «Эйр Астаны», выполняющий рейс Алматы — Бишкек, в воздухe дал сигнал SOS. Отмечалось, что отказал один из двигателей. Также, по данным пользователей, на борту находились более 50 человек.